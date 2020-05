NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Societe Generale nach Zahlen von 20 auf 16 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Profitabilität der Bank sinke weiter, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der kapitalintensive Geschäftsmix der Franzosen bringe im derzeitigen Umfeld Gegenwind mit sich./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2020 / 01:55 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2020 / 01:55 / ET



