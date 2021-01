NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Societe Generale vor Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Analystin Anke Reingen aktualisierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie vor dem Bericht des französischen Bank zum vierten Quartal ihre Schätzungen. Da diese für 2022 unverändert blieben, ändere sich auch nichts am Kursziel. Mit Blick auf die anstehenden Zahlen verwies sie auf Unsicherheiten rund um die Dividenden. Sie selbst kalkuliert mit einer möglichen Ausschüttung von 0,49 Euro je Aktie./ck/he