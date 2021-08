NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Societe Generale nach Zahlen von 27 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Gewinne der französischen Bank erholten sich schneller als gedacht, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/he