NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Software AG vor einem Kapitalmarkttag auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Der Softwarekonzern wolle mehr Einblick verschaffen in seine mittelfristigen Ziele, insbesondere was den Übergang von Lizenz- zum Abonnement-Modellen betreffe, schrieb Gautam Pillai in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Er glaube, dass mehr Klarheit in dieser Sache von den Anlegern eher positiv bewertet werde./tih/he