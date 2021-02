Aktie in diesem Artikel Software AG 38,12 EUR

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Software AG nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Das Management der Darmstädter habe Einblicke in die mittelfristigen Ziele, vor allem mit Blick auf den Übergang vom Lizenz- zum Abonnement-Modell gewährt, schrieb Gautam Pillai in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aktie sei angesichts ihrer Unterbewertung zu Wettbewerber-Papieren derzeit eine attraktive Kaufgelegenheit./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2021 / 07:07 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.