NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Software AG nach einem Treffen mit dem Konzernchef Sanjay Brahmawar auf "Buy" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Der Software-Entwickler profitiere nach wie vor von dem beschleunigten Trend zur Digitalisierung, schrieb Analyst Gautam Pillai in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Übergang zu einem auf Software-Abonnements basierenden Geschäftsmodell schreite voran./bek/la