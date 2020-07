NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Software AG auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Analystin Stacy Pollard aktualisierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ihr Bewertungsmodell wegen des jüngst verkauften spanischen Beratungsgeschäfts, was sich vor allem im zweiten Halbjahr auswirke. Zudem arbeitete sie nun auch ihre neuen Schätzungen zu den Wechselkursverhältnissen mit ein./ck/mis