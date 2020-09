NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Software AG auf "Neutral" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Der Vorstandsvorsitzende des südhessischen Softwareunternehmens habe bei einer Konferenz von JPMorgan nur einen begrenzten Einfluss der Corona-Krise auf das Neugeschäft ausgemacht und von einer starken Auftragslage im zweiten Halbjahr gesprochen, schrieb Analystin Stacy Pollard in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktie werde mit einem Abschlag zu den Wettbewerbern gehandelt./mf/ajx