NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Software AG nach vorläufigen Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Die Eckdaten zum vierten Quartal hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Analystin Stacy Pollard in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings zeichne es sich ab, dass die Profitabilität im neuen Jahr nochmals Federn lasse./tih/gl