NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Software AG nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Der Softwarekonzern habe im Schlussquartal 2020 ordentlich abgeschnitten, schrieb Analystin Stacy Pollard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Margen seien angesichts beschleunigter Investitionen gesunken./gl/mis