NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Software AG von 40 auf 26 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Varun Rajwanshi passte sein Bewertungsmodell in einer am Dienstag vorliegenden Studie an ein kurzfristig schwächeres Nachfrageumfeld an./ag/ngu