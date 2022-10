NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Software AG nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Der Softwarehersteller habe im vergangenen Quartal bei Umsatz, operativem Ergebnis (Ebitda) und Buchungen enttäuscht, schrieb Analyst Varun Rajwanshi in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Einschätzung./tav/jha/