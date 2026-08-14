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AI Analyse

Deutsche Bank AG

SpaceX Buy

20:26 Uhr
SpaceX Buy
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SpaceX auf "Buy" mit einem Kursziel von 235 US-Dollar belassen. Die früher als erwartet abgeschlossene Übernahme von Anysphere, dem Mutterkonzern des KI-Coding-Assistenten Cursor, für 60 Milliarden US-Dollar berge einige wesentliche Vorteile für das Raumfahrtunternehmen, schrieb Edison Yu in einer am Montag vorliegenden Studie. Er passte seine Prognosen für SpaceX entsprechend an./edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / 16:46 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Thrive Studios ID / Shutterstock.com

Zusammenfassung: SpaceX Buy

Unternehmen:
SpaceX		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
$ 235,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 146,96		 Abst. Kursziel*:
59,91%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 145,99		 Abst. Kursziel aktuell:
60,97%
Analyst Name:
Edison Yu 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 229,67

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SpaceX

20:26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
17:06 SpaceX Buy UBS AG
10.08.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
06.08.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
06.08.26 SpaceX Outperform RBC Capital Markets
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