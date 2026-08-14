SpaceX Aktie
Marktkap. 1,59 Bio. EUR
WKN A42D4F
ISIN US84615Q1031
Symbol SPCX
AI Analyse
SpaceX Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SpaceX auf "Buy" mit einem Kursziel von 235 US-Dollar belassen. Die früher als erwartet abgeschlossene Übernahme von Anysphere, dem Mutterkonzern des KI-Coding-Assistenten Cursor, für 60 Milliarden US-Dollar berge einige wesentliche Vorteile für das Raumfahrtunternehmen, schrieb Edison Yu in einer am Montag vorliegenden Studie. Er passte seine Prognosen für SpaceX entsprechend an./edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / 16:46 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Thrive Studios ID / Shutterstock.com
Zusammenfassung: SpaceX Buy
|Unternehmen:
SpaceX
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
$ 235,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 146,96
|Abst. Kursziel*:
59,91%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 145,99
|Abst. Kursziel aktuell:
60,97%
|
Analyst Name:
Edison Yu
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 229,67
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SpaceX
|20:26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|17:06
|SpaceX Buy
|UBS AG
|10.08.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|20:26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|17:06
|SpaceX Buy
|UBS AG
|10.08.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|20:26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|17:06
|SpaceX Buy
|UBS AG
|10.08.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets