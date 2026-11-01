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AI Analyse

Deutsche Bank AG

SpaceX Buy

20:06 Uhr
SpaceX Buy
Aktie in diesem Artikel
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat SpaceX auf "Buy" mit einem Kursziel von 250 US-Dollar belassen. Dass es dem Unternehmen am vergangenen Wochenende gelungen sei, erstmals die obere Stufe des Riesen-Raketensystems Starship nach einem Testflug ins All auf der Erde wieder aufzufangen, rückt laut Edison Yu die überragende Bedeutung des Raumfahrtgeschäfts wieder in den Mittelpunkt. Dieser Schritt sei erheblich schwieriger gewesen als das Auffangen der unteren Raketenstufe und ein großer Erfolg für die Wiederverwendbarkeit, betonte der Experte in eine am Montag vorliegenden Kommentar. Zuletzt habe der Fokus vor allem auf den KI-Aktivitäten des Konzerns gelegen./gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 09:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: SpaceX Buy

Unternehmen:
SpaceX		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
$ 250,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 136,99		 Abst. Kursziel*:
82,50%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 138,60		 Abst. Kursziel aktuell:
80,38%
Analyst Name:
Edison Yu 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 284,71

*zum Zeitpunkt der Analyse

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