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AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

SpaceX Overweight

12:31 Uhr
SpaceX Overweight
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SpaceX
117,54 EUR 1,96 EUR 1,70%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SpaceX mit einem Kursziel von 240 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die KI-Ambitionen des Weltraumkonzerns von Elon Musk gerieten immer stärker in den Fokus, schrieb Doug Anmuth am Dienstag. Er ist zunehmend optimistisch für den KI-Chatbot Grok. Die im Dezember erwartete Version Grok 5 dürfte einen großen Schritt machen hinsichtlich Leistung und Reichweite./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 02:35 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 04:00 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Wirestock Creators / Shutterstock.com

Zusammenfassung: SpaceX Overweight

Unternehmen:
SpaceX		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 240,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 135,00		 Abst. Kursziel*:
77,78%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 137,27		 Abst. Kursziel aktuell:
74,84%
Analyst Name:
Doug Anmuth 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 229,67

*zum Zeitpunkt der Analyse

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