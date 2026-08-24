SpaceX Aktie
Marktkap. 1,6 Bio. EUR
WKN A42D4F
ISIN US84615Q1031
Symbol SPCX
AI Analyse
SpaceX Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SpaceX mit einem Kursziel von 240 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die KI-Ambitionen des Weltraumkonzerns von Elon Musk gerieten immer stärker in den Fokus, schrieb Doug Anmuth am Dienstag. Er ist zunehmend optimistisch für den KI-Chatbot Grok. Die im Dezember erwartete Version Grok 5 dürfte einen großen Schritt machen hinsichtlich Leistung und Reichweite./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 02:35 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 04:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Wirestock Creators / Shutterstock.com
Zusammenfassung: SpaceX Overweight
|Unternehmen:
SpaceX
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 240,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 135,00
|Abst. Kursziel*:
77,78%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 137,27
|Abst. Kursziel aktuell:
74,84%
|
Analyst Name:
Doug Anmuth
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 229,67
*zum Zeitpunkt der Analyse
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