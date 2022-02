HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe hat Stabilus von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 67 Euro belassen. Analyst Christian Glowa sieht in der jüngsten Kursschwäche eine Einstiegsgelegenheit. Denn das Wachstums- und Gewinnprofil des Autozulieferers sei ausgezeichnet, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/ag