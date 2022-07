HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Stabilus vor den am 3. August erwarteten Quartalszahlen von 83 auf 76 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Er bleibe mit Blick auf den Autozulieferer positiv gestimmt, auch wenn er glaube, dass dieser sein Geschäftsjahresziel für die bereinigte operative Ergebnismarge zurecht stutzen dürfte, schrieb Analyst Philippe Lorrain in einer am Montag vorliegenden Studie./ck/gl