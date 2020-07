NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Stabilus vor Quartalszahlen von 35 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Jose Asumendi erhöhte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die Schätzungen für den bereinigten Gewinn je Aktie 2020 und 2021. Der Spezialist für Gasdruckfedern dürfte sich zunehmend an das unsichere Umfeld anpassen./bek/zb