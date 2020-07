NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stabilus auf "Neutral" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Die vorgelegten Eckdaten zum dritten Geschäftsquartal hätten seinen Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie./he