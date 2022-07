NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stabilus vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Nach der positiven Überraschung im vorangehenden Quartal sollte die Dynamik beim Automobil- und Industriezulieferer auch im Berichtszeitraum angedauert haben, schrieb Analyst Akshat Kacker in einer am Montag vorliegenden Studie. Zwar dürfte das Jahresviertel weiter durch die Lockdowns in China und die Kosteninflation beeinflusst sein, doch sollte die Firma weiter von dem Wachstum im Industriegeschäft profitiert haben. Spannend sei die Frage nach der Gasversorgung, da Stabilus auch Gas zur Energieversorgung nutze./tav/mis