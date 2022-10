NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stabilus vor Zahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Analyst Akshat Kacker verspricht sich in einer am Montag vorliegenden Studie ein starkes Ende des Geschäftsjahres. Er erwartet eine anhaltende Umsatzdynamik sowohl in der Automobil- als auch in der Industriesparte. Außerdem sollte der Hersteller von Druckgasfedern seine Geschäftsjahres-Prognose bestätigen./tih/gl