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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Stabilus SE Buy

09:06 Uhr
Stabilus SE Buy
Aktie in diesem Artikel
Stabilus SE
17,72 EUR 0,14 EUR 0,80%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Stabilus von 31 auf 25 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit den vorläufigen Zahlen für das vergangene Quartal erschienen die bestätigten Ziele des Auto- und Industriezulieferers für das Geschäftsjahr erreichbar, schrieb Yasmin Steilen am Donnerstagnachmittag. Für eine klare Neubewertung der Aktie müssten den Worten aber erst Taten folgen. Bis dahin könnte das laufende Aktienrückkaufprogramm etwas stützen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 16:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Stabilus

Zusammenfassung: Stabilus Buy

Unternehmen:
Stabilus SE		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
17,66 €		 Abst. Kursziel*:
41,56%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
17,72 €		 Abst. Kursziel aktuell:
41,08%
Analyst Name:
Yasmin Steilen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
33,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Stabilus SE

09:06 Stabilus Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.04.26 Stabilus Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.04.26 Stabilus Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.01.26 Stabilus Buy Warburg Research
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