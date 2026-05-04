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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Stabilus SE Buy

14:11 Uhr
Stabilus SE Buy
Aktie in diesem Artikel
Stabilus SE
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Stabilus nach endgültigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Das Zahlenwerk des Autozulieferers sei durchwachsen ausgefallen, schrieb Yasmin Steilen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die im Vergleich zum Vorjahr trotz geringerer Absatzmengen unveränderte bereinigte operative Ergebnismarge sei ein ermutigendes Zeichen dafür, dass sich die Kostensenkungsmaßnahmen allmählich auszahlten. Die fortgesetzte Schwäche des Automobilgeschäfts spiegele zugleich den starken Wettbewerb wider und deute auf Gegenwind hin, wenn Stabilus im zweiten Halbjahr das Geschäft mit Türantrieben hochfahren werde. Der laufende Aktienrückkauf könnte eine Neubewertung der Aktie aber unterstützen./ck/rob/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 17:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Stabilus

Zusammenfassung: Stabilus Buy

Unternehmen:
Stabilus SE		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
17,14 €		 Abst. Kursziel*:
45,86%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
16,96 €		 Abst. Kursziel aktuell:
47,41%
Analyst Name:
Yasmin Steilen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
29,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-CMS: Stabilus SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Stabilus SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Stabilus SE: Release of a capital market information
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