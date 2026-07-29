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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Stabilus SE Buy

13:51 Uhr
Stabilus SE Buy
Aktie in diesem Artikel
Stabilus SE
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Stabilus nach Zahlen von 25 auf 22 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der angepasste Ausblick des Autozulieferers deute auf ein schwaches viertes Quartal des laufenden Geschäftsjahres hin, schrieb Yasmin Steilen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das verstärkte Engagement im Bereich humanoider Roboter sei noch in einer zu frühen Phase, um sich auszuwirken./rob/mf/mne

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 17:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Stabilus

Zusammenfassung: Stabilus Buy

Unternehmen:
Stabilus SE		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
22,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
13,80 €		 Abst. Kursziel*:
59,42%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
13,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
59,42%
Analyst Name:
Yasmin Steilen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
26,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Stabilus SE

13:51 Stabilus Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.05.26 Stabilus Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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EQS Group EQS-PVR: Stabilus SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Stabilus SE: Release of a capital market information
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