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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Stabilus SE Buy

04.08.26
Stabilus SE Buy
Aktie in diesem Artikel
Stabilus SE
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Stabilus nach endgültigen Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Umsatzrückgänge im Automobilsegment seien vornehmlich auf niedrigere Preise und ein ungünstiges Verhältnis von Kunden und Automodellen in der Region Asien-Pazifik zurückzuführen, schrieb Yasmin Steilen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Positiv wertete sie dagegen das Industriegeschäft des Herstellers von Gasdruckfedern. Zudem seien die Chancen im Bereich Humanoide Roboter klarer geworden./rob/bek/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 16:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Stabilus

Zusammenfassung: Stabilus Buy

Unternehmen:
Stabilus SE		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
22,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
15,02 €		 Abst. Kursziel*:
46,47%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
15,96 €		 Abst. Kursziel aktuell:
37,84%
Analyst Name:
Yasmin Steilen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-CMS: Stabilus SE: Release of a capital market information
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EQS Group EQS-News: Stabilus SE: Invitation to a web conference on Q3 FY2026 results on August 3, 2026
EQS Group EQS-AFR: Stabilus SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-PVR: Stabilus SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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