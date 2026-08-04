Stabilus Aktie
Marktkap. 370,5 Mio. EURKGV 26,32 Div. Rendite 1,42%
WKN STAB1L
ISIN DE000STAB1L8
Stabilus SE Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Stabilus nach endgültigen Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Umsatzrückgänge im Automobilsegment seien vornehmlich auf niedrigere Preise und ein ungünstiges Verhältnis von Kunden und Automodellen in der Region Asien-Pazifik zurückzuführen, schrieb Yasmin Steilen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Positiv wertete sie dagegen das Industriegeschäft des Herstellers von Gasdruckfedern. Zudem seien die Chancen im Bereich Humanoide Roboter klarer geworden./rob/bek/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 16:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Stabilus
Zusammenfassung: Stabilus Buy
|Unternehmen:
Stabilus SE
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
22,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
15,02 €
|Abst. Kursziel*:
46,47%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
15,96 €
|Abst. Kursziel aktuell:
37,84%
|
Analyst Name:
Yasmin Steilen
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
28,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Stabilus SE
|04.08.26
|Stabilus Buy
|Warburg Research
|04.08.26
|Stabilus Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.08.26
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Stabilus Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Stabilus Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|Stabilus Buy
|Warburg Research
|04.08.26
|Stabilus Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.08.26
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Stabilus Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Stabilus Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|Stabilus Buy
|Warburg Research
|04.08.26
|Stabilus Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.08.26
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Stabilus Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Stabilus Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.01.22
|Stabilus Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.22
|Stabilus Reduce
|Kepler Cheuvreux
|18.01.22
|Stabilus Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.01.22
|Stabilus Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.01.22
|Stabilus Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.22
|Stabilus Hold
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|06.12.21
|Stabilus Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.21
|Stabilus Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.21
|Stabilus Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.09.21
|Stabilus Hold
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA