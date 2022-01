NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Stabilus von "Neutral" auf "Underweight"

abgestuft und das Kursziel von 72 auf 62 Euro gesenkt. Die Gewinndynamik des Auto- und

Industriezulieferers dürfte eine kurze Pause einlegen, schrieb Analyst Akshat Kacker in einer am Mittwoch

vorliegenden Studie. Er und sein Kollege Jose Asumendi gehen mit Blick auf Autozulieferer insgesamt

vorsichtig ins neue Jahr. Der Anstieg der Autoproduktion könnte geringer ausfallen als teilweise erwartet,

was auf der Stimmung der Anleger lasten könnte. Die Experten zieht die Aktien von Reifenherstellern

denen von Autozulieferern vor./mis/bek