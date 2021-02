Aktie in diesem Artikel Stellantis 12,97 EUR

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung der Papiere von Stellantis bei einem Kursziel von 18 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der neu fusionierte Autokonzern werde die angestrebten Kosteneinsparungen von jährlich fünf Milliarden Euro höchstwahrscheinlich erreichen, schrieb Analyst George Galliers in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im Vergleich zu europäischen und US-Wettbewerbern sei Stellantis zudem attraktiv bewertet./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2021 / 21:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.