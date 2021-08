Aktie in diesem Artikel Stellantis 17,11 EUR

4,48% Charts

News

Analysen

Stellantis 17,11 EUR 4,48% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Stellantis nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Mit dem neuen Margenziel für das Gesamtjahr liege der Autobauer über den Markterwartungen, schrieb Analyst George Galliers in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Alle Geschäftsfelder seien profitabel gewesen, besonders gut sei es auf dem nordamerikanischen Absatzmarkt gelaufen./bek/ag