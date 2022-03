Aktie in diesem Artikel Stellantis 15,38 EUR

Stellantis 15,38 EUR

Analysen Hier für 0 € handeln NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Stellantis nach strategischen Aussage des Autobauers auf "Buy" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Diese seien ambitioniert mit Blick auf eine in Aussicht gestellte Verdoppelung des Umsatzes bis zum Jahr 2030, schrieb Analyst George Galliers in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit Blick auf die einzelnen Regionen wolle der Konzern noch nie dagewesene Margen erzielen. Sollte ihm dies gelingen, dürften die Schätzungen kräftig steigen./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2022 / 18:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.