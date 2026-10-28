Stellantis Aktie
Marktkap. 10,74 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2QL01
ISIN NL00150001Q9
Symbol STLA
AI Analyse
Stellantis Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Stellantis von 9,50 auf 8,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse seien erwartungsgemäß schwach gewesen, schrieb Philippe Houchois in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht. Der Fokus sei allerdings auf 2027 mit dem bestätigten Ausblick und positiven Free-Cashflow-Signalen gerichtet worden. Den Kurssprung der Aktien sollten die Anleger allerdings noch nicht überinterpretieren./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 23:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 23:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Stellantis Buy
|Unternehmen:
Stellantis
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
8,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
4,20 €
|Abst. Kursziel*:
90,59%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
4,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
90,48%
|
Analyst Name:
Philippe Houchois
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
5,68 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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