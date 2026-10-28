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Stellantis Aktie

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Marktkap. 10,74 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
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Symbol STLA

AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

Stellantis Buy

08:01 Uhr
Stellantis Buy
Aktie in diesem Artikel
Stellantis
4,20 EUR 0,00 EUR -0,02%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Stellantis von 9,50 auf 8,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse seien erwartungsgemäß schwach gewesen, schrieb Philippe Houchois in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht. Der Fokus sei allerdings auf 2027 mit dem bestätigten Ausblick und positiven Free-Cashflow-Signalen gerichtet worden. Den Kurssprung der Aktien sollten die Anleger allerdings noch nicht überinterpretieren./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 23:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 23:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Stellantis Buy

Unternehmen:
Stellantis		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
8,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
4,20 €		 Abst. Kursziel*:
90,59%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
4,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
90,48%
Analyst Name:
Philippe Houchois 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
5,68 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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