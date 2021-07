Aktie in diesem Artikel Stellantis 16,46 EUR

3,44% Charts

News

Analysen

Stellantis 16,46 EUR 3,44% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Stellantis auf "Buy" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Der Investorentag der Automobilholding haben die Bedenken wegen der E-Mobilitätsstrategie ausgeräumt, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Freitag vorliegenden Studie. Diese entspreche den strategischen Ansätzen der Wettbewerber./mf/bek