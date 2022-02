Aktie in diesem Artikel Stellantis 17,27 EUR

Stellantis

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für die Aktien des Autokonzerns Stellantis auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Das Geschäftsjahr 2021 sei stark gewesen, schrieb Analyst Philippe Houchois am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Der Marktausblick aber klinge eher etwas pessimistisch./ag/la