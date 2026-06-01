Stellantis Aktie
Marktkap. 19,85 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2QL01
ISIN NL00150001Q9
Symbol STLA
Stellantis Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Stellantis mit einem Kursziel von 7,80 Euro auf "Buy" belassen. Der Autobauer habe sich auf seinem Kapitalmarkttag ambitionierte Ziele gesetzt, schrieb Romain Gourvil am Montag in seiner Nachbetrachtung der Veranstaltung. Über Kosteneinsparungen und Effizienzmaßnahmen werde eine Erholung der Barmittel angepeilt./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 16:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Stellantis Buy
|Unternehmen:
Stellantis
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
7,80 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
6,72 €
|Abst. Kursziel*:
16,00%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
6,77 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,27%
|
Analyst Name:
Romain Gourvil
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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