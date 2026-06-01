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Symbol STLA

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Stellantis Buy

08:16 Uhr
Stellantis Buy
Aktie in diesem Artikel
Stellantis
6,77 EUR 0,06 EUR 0,91%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Stellantis mit einem Kursziel von 7,80 Euro auf "Buy" belassen. Der Autobauer habe sich auf seinem Kapitalmarkttag ambitionierte Ziele gesetzt, schrieb Romain Gourvil am Montag in seiner Nachbetrachtung der Veranstaltung. Über Kosteneinsparungen und Effizienzmaßnahmen werde eine Erholung der Barmittel angepeilt./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 16:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Stellantis Buy

Unternehmen:
Stellantis		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
7,80 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
6,72 €		 Abst. Kursziel*:
16,00%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
6,77 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,27%
Analyst Name:
Romain Gourvil 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Stellantis

08:16 Stellantis Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.05.26 Stellantis Buy UBS AG
26.05.26 Stellantis Hold Deutsche Bank AG
26.05.26 Stellantis Buy Jefferies & Company Inc.
22.05.26 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
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