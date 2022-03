Aktie in diesem Artikel Stellantis 14,35 EUR

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Stellantis auf "Buy" belassen. Die deutschen Autobauer dürften unter den aktuellen Engpässen bei Kabelbäumen infolge des Ukrainekriegs am meisten leiden, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Da deren Fertigung arbeits-, aber nicht kapitalintensiv sei, sollten die Zulieferer dieses Problem aber binnen weniger Monate mit Zusatzschichten und Fertigungsstätten außerhalb der Ukraine in den Griff bekommen./gl/mis