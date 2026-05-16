NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stellantis vor dem Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Overweight" belassen. Dort werde der längerfristige Ausblick des Automobilherstellers thematisiert, schrieb Jose Asumendi am Freitag in seinem Ausblick. Es sei nicht sicher, ob sich das Management auch zur zukünftig erwarteten Profitabilität äußere./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 20:19 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Stellantis Overweight
|Unternehmen:
Stellantis
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
10,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
6,50 €
|Abst. Kursziel*:
53,85%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
6,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
53,85%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
|15.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|05.05.26
|Stellantis Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|30.04.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
