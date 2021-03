Aktie in diesem Artikel Stellantis 14,40 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Stellantis nach einer Informationsveranstaltung zur Autobranche auf "Overweight" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Stellantis sei klar fokussiert darauf, die Synergien aus dem Zusammenschluss der beiden Autokonzerne Fiat Chrysler und PSA zu ziehen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Fokus liege vor allem auf Europa. Er sehe hier einige klare Kurstreiber, unter anderem die Markteinführung des Opel Mokka auf Basis einer neuen Stellantis-Bauweise./ck/mis