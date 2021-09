Aktie in diesem Artikel Stellantis 17,54 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stellantis auf "Overweight" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Analyst Jose Asumendi kürzte in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie seine Produktionsprognosen für die europäische Automobilindustrie für dieses und nächstes Jahr. Damit berücksichtigt er die zunehmend stärkeren Auswirkungen der Halbleiter-Knappheit im dritten und vierten Quartal. Im Jahr 2022 rechnet Asumendi dann mit einer Branchenerholung. Unter den Massen-Herstellern ist Stellantis für Asumendi die Anlage-Wahl, die am meisten überzeugt./ajx/ag