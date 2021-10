Aktie in diesem Artikel Stellantis 17,12 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stellantis auf "Overweight" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Der Autokonzern dürfte im dritten Quartal unter dem Umsatz des zweiten Quartals gelandet sein, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Jahresziele dürften aber bestätigt werden./ag/mis