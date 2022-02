Aktie in diesem Artikel Stellantis 17,27 EUR

5,59% Charts

News

Analysen

Stellantis 17,27 EUR 5,59% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stellantis nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Der Umsatz des Autokonzerns im zweiten Halbjahr habe seine Prognose und die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Ersteinschätzung. Das operative Ergebnis (Ebit) sei deutlich besser als erwartet ausgefallen./edh/gl