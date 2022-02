Aktie in diesem Artikel Stellantis 16,00 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Stellantis von 27 auf 21 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er preise bei dem Autobauer nun das Risiko einer nachlassenden Margendynamik in Nordamerika ein, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/tav