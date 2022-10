Aktie in diesem Artikel Stellantis 12,34 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stellantis vor Zahlen des Autobauers zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Er rechne mit einem Umsatz in Höhe von 38 Milliarden Euro, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dazu beigetragen haben dürfte ein Anstieg der Nettopreise im zweistelligen Prozentbereich sowie positive Währungseffekte und ein Volumenzuwachs im mittleren einstelligen Prozentbereich./la/he