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STMicroelectronics Aktie

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42,82 EUR -0,54 EUR -1,23 %
STU
39,69 CHF -0,33 CHF -0,82 %
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Marktkap. 38,72 Mrd. EUR

KGV 136,46 Div. Rendite 1,37%
WKN wurde kopiert
NEU
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WKN 893438

ISIN wurde kopiert
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ISIN NL0000226223

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Symbol STMEF

AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

STMicroelectronics Buy

13:31 Uhr
STMicroelectronics Buy
Aktie in diesem Artikel
STMicroelectronics N.V.
42,82 EUR -0,54 EUR -1,23%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für STMicroelectronics mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Buy" belassen. Ergebnisse und Ausblick des Chipkonzerns lägen leicht über den Erwartungen, schrieb Janardan Menon am Donnerstagmorgen nach dem Quartalsbericht./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 02:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 02:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: STMicroelectronics Buy

Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
68,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
43,58 €		 Abst. Kursziel*:
56,03%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
42,82 €		 Abst. Kursziel aktuell:
58,80%
Analyst Name:
Janardan Menon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
68,64 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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