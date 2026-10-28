STMicroelectronics Aktie
Marktkap. 38,72 Mrd. EURKGV 136,46 Div. Rendite 1,37%
WKN 893438
ISIN NL0000226223
Symbol STMEF
AI Analyse
STMicroelectronics Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für STMicroelectronics mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Buy" belassen. Ergebnisse und Ausblick des Chipkonzerns lägen leicht über den Erwartungen, schrieb Janardan Menon am Donnerstagmorgen nach dem Quartalsbericht./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 02:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 02:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: STMicroelectronics Buy
|Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
68,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
43,58 €
|Abst. Kursziel*:
56,03%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
42,82 €
|Abst. Kursziel aktuell:
58,80%
|
Analyst Name:
Janardan Menon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
68,64 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu STMicroelectronics N.V.
|11:56
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|21.10.26
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|14.09.26
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|11:56
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|21.10.26
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|14.09.26
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|11:56
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|30.09.26
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|14.09.26
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|09.09.26
|STMicroelectronics Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.04.26
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|23.04.26
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|01.04.26
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|21.10.26
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.26
|STMicroelectronics Equal Weight
|Barclays Capital
|29.06.26
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.06.26
|STMicroelectronics Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.04.26
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.