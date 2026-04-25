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Marktkap. 38,56 Mrd. EUR

KGV 136,46 Div. Rendite 1,37%
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ISIN NL0000226223

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Symbol STMEF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

STMicroelectronics Buy

10:31 Uhr
STMicroelectronics Buy
Aktie in diesem Artikel
STMicroelectronics N.V.
43,15 EUR 0,52 EUR 1,21%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für STMicroelectronics von 29 auf 53 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen des Chipkonzerns hätten ein gesundes Ausmaß an Nachfragebelebung gezeigt, schrieb Tammy Qiu am Montag. Neben dem normalen Zyklus gewännen zudem Themen wie KI und Satelliten an Bedeutung./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 04:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: STMicroelectronics Buy

Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
53,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
42,92 €		 Abst. Kursziel*:
23,47%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
43,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,83%
Analyst Name:
Tammy Qiu 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
43,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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