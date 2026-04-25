Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

STMicroelectronics Buy

10:31 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für STMicroelectronics von 29 auf 53 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen des Chipkonzerns hätten ein gesundes Ausmaß an Nachfragebelebung gezeigt, schrieb Tammy Qiu am Montag. Neben dem normalen Zyklus gewännen zudem Themen wie KI und Satelliten an Bedeutung./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 04:57 / GMT

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