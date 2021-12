NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat STMicroelectronics in einem Ausblick auf 2022 von "Overweight" auf "Equal-weight" abgestuft, das Kursziel aber von 43,50 auf 44,50 Euro angehoben. Analyst Adam Wood geht laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie zur europäischen Technologiebranche davon aus, dass für die Chiphersteller Infineon und STMicro das kurzfristige Aufwärtspotenzial in den aktuellen Bewertungen bereits ausreichend berücksichtigt ist./ck/mis