HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für STMicroelectronics nach Zahlen für das vierte Quartal von 43 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Diese spiegelten die günstige Dynamik der Halbleiterhersteller wider, schrieb Analystin Tammy Qiu in einer am Freitag vorliegenden Studie. Investitionen in neue Produktionskapazitäten dürften sich fortsetzen. Die Nachfrage der Endmärkte bleibe robust./bek/ajx