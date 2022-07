NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für STMicroelectronics von 39,50 auf 37 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Alexander Duval passte in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie zu Chipherstellern seine Schätzungen an und trägt damit dem verdüsterten Konjunkturumfeld Rechnung - wegen der Chipknappheit dürfte der Rückfall aber weniger schwerwiegend ausfallen als in der Vergangenheit. Bei STMicro hält der Experte das Chance-Risiko-Verhältnis in der Aktie weiterhin für ausgeglichen./tav/he