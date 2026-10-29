STMicroelectronics Aktie
Marktkap. 38,87 Mrd. EURKGV 136,46 Div. Rendite 1,37%
WKN 893438
ISIN NL0000226223
Symbol STMEF
AI Analyse
STMicroelectronics Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für STMicroelectronics von 71,50 auf 60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die jüngsten Quartalszahlen sowie der Ausblick auf das Schlussquartal seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Sandeep Deshpande am Donnerstag. Er hob seine Schätzungen für den Halbleiterkonzern überwiegend an, senkte aber den Bewertungsmultiplikator und vermisst kurzfristige Kurstreiber./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 19:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: STMicroelectronics Neutral
|Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
60,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
42,60 €
|Abst. Kursziel*:
40,85%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
42,58 €
|Abst. Kursziel aktuell:
40,93%
|
Analyst Name:
Sandeep Deshpande
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
65,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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