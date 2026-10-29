JP Morgan Chase & Co.

STMicroelectronics Neutral

08:41 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für STMicroelectronics von 71,50 auf 60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die jüngsten Quartalszahlen sowie der Ausblick auf das Schlussquartal seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Sandeep Deshpande am Donnerstag. Er hob seine Schätzungen für den Halbleiterkonzern überwiegend an, senkte aber den Bewertungsmultiplikator und vermisst kurzfristige Kurstreiber./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 19:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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