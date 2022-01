NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für STMicroelectronics nach Jahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Die Eckdaten des Halbleiterunternehmens zum vierten Quartal seien stark ausgefallen, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Freitag vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Bruttomarge für 2021 dürfte am oberen Ende oder sogar über der Prognosespanne liegen./mf/edh