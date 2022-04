NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für STMicroelectronics auf "Neutral" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Die Trends im Geschäft mit Mikrocontrollern seien stark, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Prognosen für das erste Quartal und für 2022 insgesamt./la/he