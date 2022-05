NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat STMicroelectronics nach einer Kapitalmarktveranstaltung des Halbleiterkonzerns auf "Neutral" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Das Management habe sich insgesamt positiv geäußert, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das mittelfristige Umsatzziel erscheine allerdings deutlich einfacher erreichbar als das Margenziel./gl/edh